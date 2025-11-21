Скидки
Стартовало голосование по выбору первого участника Матча звёзд КХЛ в Екатеринбурге

Комментарии

Стартовало голосование по выбору первого участника Матча звёзд КХЛ в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Им станет один из героев Fonbet Overtime нынешнего сезона.

Всего в лонг-листе представлены 55 игроков, становившихся героями Fonbet Overtime.

Фото: КХЛ

Голосование завершится 24 ноября в 17:00 мск. Игрок, набравший больше всего голосов, попадёт в состав одной из четырёх сборных. Более подробную информацию о способе голосования можно получить на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Матч звёзд КХЛ пройдёт 7-8 февраля 2026 года в Екатеринбурге на новой «УГМК-Арене».

