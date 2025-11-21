Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился хет-триком и результативной передачей в выездной игре с «Монреаль Канадиенс».
Третья шайба форварда влетела в пустые ворота канадского клуба. Теперь на его счету 67 таких голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин обновил рекорд лиги по шайбам в пустые ворота. Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Также в тройку лучших входит Мариан Госса (40).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 8:4.
- 21 ноября 2025
-
13:30
-
13:11
-
12:52
-
12:35
-
12:26
-
12:10
-
11:50
-
11:35
-
11:20
-
10:53
-
10:51
-
10:33
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:40
-
09:33
-
09:20
-
09:15
-
09:13
-
09:00
-
08:48
-
08:39
-
08:34
-
08:13
-
08:07
-
07:58
-
07:46
-
07:35
-
07:29
-
07:17
-
06:58
-
06:47