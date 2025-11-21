Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился хет-триком и результативной передачей в выездной игре с «Монреаль Канадиенс».

Третья шайба форварда влетела в пустые ворота канадского клуба. Теперь на его счету 67 таких голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин обновил рекорд лиги по шайбам в пустые ворота. Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Также в тройку лучших входит Мариан Госса (40).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 8:4.