Пашков: на фоне психоза с канадскими тренерами «Металлург» — островок адекватности

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков прокомментировал уход Бенуа Гру с поста главного тренера «Трактора».

— Как оцениваете то, что происходит в Челябинске?

— Полная безответственность. Как со стороны Гру, так и менеджеров, которые его приглашали, а теперь по инерции делают ставку на канадского помощника, которому едва исполнилось 30 лет и который вообще никому не известен.

Всё-таки Челябинск – это один из исторических хоккейных центров страны, с отличной школой – и игроков, и тренеров. А тренером после Гру чуть ли не до конца сезона вроде бы хотят поставить канадского «юношу». Никакой логики!

— Не советуете это делать?

— Челябинску советую внимательно посмотреть на соседний Магнитогорск. На фоне психоза с канадскими тренерами «Металлург» воспринимается в КХЛ как островок адекватности.

Ещё летом у «Металлурга» была вполне понятная селекция со ставкой на российских игровиков и тренеров. Команда и держится этого курса, играет стабильно и эффектно, отсюда и уверенное первое место в таблице. Большой плюс всему клубу! — цитирует Пашкова Russia-Hockey.