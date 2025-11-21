Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пашков: на фоне психоза с канадскими тренерами «Металлург» — островок адекватности

Пашков: на фоне психоза с канадскими тренерами «Металлург» — островок адекватности
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков прокомментировал уход Бенуа Гру с поста главного тренера «Трактора».

— Как оцениваете то, что происходит в Челябинске?
— Полная безответственность. Как со стороны Гру, так и менеджеров, которые его приглашали, а теперь по инерции делают ставку на канадского помощника, которому едва исполнилось 30 лет и который вообще никому не известен.

Всё-таки Челябинск – это один из исторических хоккейных центров страны, с отличной школой – и игроков, и тренеров. А тренером после Гру чуть ли не до конца сезона вроде бы хотят поставить канадского «юношу». Никакой логики!

— Не советуете это делать?
— Челябинску советую внимательно посмотреть на соседний Магнитогорск. На фоне психоза с канадскими тренерами «Металлург» воспринимается в КХЛ как островок адекватности.

Ещё летом у «Металлурга» была вполне понятная селекция со ставкой на российских игровиков и тренеров. Команда и держится этого курса, играет стабильно и эффектно, отсюда и уверенное первое место в таблице. Большой плюс всему клубу! — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Трактор» пропустил шесть от «Амура»! Канадский вратарь Челябинска – просто ужас
«Трактор» пропустил шесть от «Амура»! Канадский вратарь Челябинска – просто ужас
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android