Каменский назвал две команды, которые стали открытием в нынешнем сезоне КХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский заявил, что в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги его удивили «Северсталь» и «Торпедо».

«Северсталь» однозначно. «Торпедо» из Нижнего Новгорода тоже играют хорошо, не являются фаворитами, но идут вверху таблицы, в плей-офф могут побороться», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне на данный момент «Торпедо» и «Северсталь» занимают второе и третье место в турнирной таблице Западной конференции соответственно. Клуб из Нижнего Новгорода набрал 41 очко после 31 матча, команда из Череповца — 40 очков после 29 встреч.