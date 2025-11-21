Четыре хет-трика в ворота «Монреаля» — личный рекорд Овечкина за карьеру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился хет-триком и результативной передачей в выездной игре с «Монреаль Канадиенс».

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, Овечкин оформил четвёртый хет-трик в матчах с «Монреалем», что является личным рекордом российского форварда. Кроме того, Овечкин является самым возрастным игроком, кто забросил три шайбы в ворота «Канадиенс». Александр сделал это в возрасте 40 лет и 64 дней.

В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 8:4.

