Младший сын Анвара Гатиятулина пополнил состав «Нефтяника»

Младший сын главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина Артемий перешёл в «Нефтяник», сообщает пресс-служба казанского клуба.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий сыграл 13 матчей в Молодёжной хоккейной лиги за «Ирбис», где забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. В МХЛ Артемий Гатиятулин также выступал за «Белых Медведей».

«Нефтяник» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги, имея в активе 36 очков после 26 сыгранных матчей.

Напомним, ранее старший сын Анвара Гатиятулина Илья перешёл в клуб ВХЛ «Южный Урал». Илья Гатиятулин выступает на позиции защитника.