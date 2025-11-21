Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Обычно игроки его уровня туда не всегда ходят, опасно». Третьяк — об Овечкине на пятаке

«Обычно игроки его уровня туда не всегда ходят, опасно». Третьяк — об Овечкине на пятаке
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на пятаке.

«Я радуюсь каждой его шайбе, потому что в его годы показывать такой результат феноменально. Он молодец, что заряжен на игру, и он ведь не только со своей точки и в пустые ворота забивает, но и идёт на пятак. Обычно игроки его уровня туда не всегда ходят, потому что там опасно, защитники выталкивают и шайбой могут попасть. А он как профессионал высокого уровня идёт туда и жертвует собой, ведь там можно и травму получить, защитники жёстко играют. Он получает удовольствие от игры и в свои годы показывает потрясающий результат. Дай бог ему здоровья», — цитирует Третьяка ТАСС.

Материалы по теме
ОВЕЧКИН! Оформил хет-трик в 40 лет и вошёл в топ-10 бомбардиров НХЛ
Видео
ОВЕЧКИН! Оформил хет-трик в 40 лет и вошёл в топ-10 бомбардиров НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android