«Обычно игроки его уровня туда не всегда ходят, опасно». Третьяк — об Овечкине на пятаке

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на пятаке.

«Я радуюсь каждой его шайбе, потому что в его годы показывать такой результат феноменально. Он молодец, что заряжен на игру, и он ведь не только со своей точки и в пустые ворота забивает, но и идёт на пятак. Обычно игроки его уровня туда не всегда ходят, потому что там опасно, защитники выталкивают и шайбой могут попасть. А он как профессионал высокого уровня идёт туда и жертвует собой, ведь там можно и травму получить, защитники жёстко играют. Он получает удовольствие от игры и в свои годы показывает потрясающий результат. Дай бог ему здоровья», — цитирует Третьяка ТАСС.