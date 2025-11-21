Агент Бабаев: пока Зинэтула Билялетдинов в «Ак Барсе», команду будет трясти

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о влиянии советника исполнительного директора «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова на игру казанского клуба.

«Мы видим, что там есть несколько глубинных проблем. Влияние Зинэтулы Хайдаровича Билялетдинова очень большое. Пока оно будет, команду будет трясти. Все понимают, что это легенда, большой человек. Его присутствие рядом – никто не знает, как всё повернётся. Но там есть много других причин в тренерском штабе и внутри команды», — приводит слова Бабаева Metaratings.

«Ак Барс» с 36 очками после 28 проведённых встреч занимает третье место в турнирной таблице Востока.