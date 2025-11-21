Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голкиперов, которым забивал

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился хет-триком и результативной передачей в выездной игре с «Монреаль Канадиенс».

Один из голов он забил чешскому вратарю Якубу Добешу, который стал 185-м голкипером, пропустившим от Овечкина в играх регулярки. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Александр обновил рекорд лиги, который установил в январе 2025 года. Напомним, второе место занимает Яромир Ягр (178).

В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 8:4.