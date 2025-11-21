«Упражнения, которые мы делаем, близки к игровым». Калинин — о тренировках без команды

Олимпийский чемпион Сергей Калинин рассказал о тренировках без команды.

– Расскажите о том, как держать себя в форме? Ведь есть мнение, что игрок без команды не может находиться в полноценной готовности.

– Наверное, да, отличия тренировок с командой и без неё есть. Но это касается только игрового ритма, физически мы хорошо готовы, тренируемся. Упражнения, которые мы делаем, близки к игровым. Это касается и зала: все ребята опытные, знают, как себя готовить. Мы делимся упражнениями друг с другом, работаем вместе. Кто разъехался по командам, пребывают в отличной форме, поэтому всё хорошо.

– Правильно понимаю, что вы тренируетесь в «Арктике»?

– Да.

– Можете рассказать, кто вместе с вами работает?

– У нас 10-12 человек. Каблуков, Кагарлицкий, Каменев, Корягин, Верба, Лозебников. Много ребят, которые ждут предложения, шанса. Евгений Артюхин с нами занимается, держит нас в форме. Молодых достаточно, — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.