Олимпийский чемпион Калинин рассказал, поступали ли ему предложения от клубов КХЛ

Олимпийский чемпион Сергей Калинин ответил на вопрос, поступали ли ему предложения от клубов КХЛ.

– У вас были предложения, но вы ждёте команду, которой вы реально будете нужны. Что вы под этим подразумеваете?

– Я чувствую силы, возраст позволяет играть на высоком уровне и помогать команде в любых моментах. Могу стать помощником в борьбе за кубок или за выход в плей-офф. У меня достаточно опыта, чтобы делать всё, что потребуется.

– Предложения из КХЛ поступали?

– Поступали, просто где-то не сошлись в условиях.

– Что не понравилось в этих предложениях?

– Условия, скажем так. У нас вид спорта опасный, на них нужно обращать внимание, — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.