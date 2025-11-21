Скидки
«Наводил справки, но сейчас это сложно». Калинин — о продолжении карьеры в Европе

Олимпийский чемпион Сергей Калинин прокомментировал возможность продолжения карьеры в Европе.

– Некоторые игроки рассматривают Европу как вариант продолжения карьеры. Как вы на это смотрите?
– Наводил справки по поводу Европы, но сейчас это сложно по мировой причине, россиянам непросто. Однако уверен, что способен принести пользу здесь. Пока незачем всерьёз рассматривать Европу, — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 34-летний Сергей Калинин сыграл 36 матчей за «Витязь», где забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

«Никогда не видел, чтобы рынок был так переполнен хорошими игроками». Интервью с Калининым
