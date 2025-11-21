Скидки
Калинин — о банкротстве «Витязя»: нам до последнего не сообщали о проблемах

Олимпийский чемпион Сергей Калинин высказался о финансовых проблемах «Витязя», из-за которых клуб покинул КХЛ.

– Где вас застала новость о кончине «Витязя»?
– Нам до последнего не сообщали о проблемах: ни руководители клуба, ни из лиги. Мы переписывались с ребятами, пытались узнать информацию. Толком ничего не знали. Меня эта новость застала в отпуске. Был хороший контракт на следующий год, в прошлом сезоне договорились с руководством, что я пойду на понижение, но срок увеличится. Не ожидал такого поворота, но это реальность, горевать не стоит, надо двигаться дальше, ждать предложений, — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Калининым читайте на «Чемпионате»:
«Никогда не видел, чтобы рынок был так переполнен хорошими игроками». Интервью с Калининым
Эксклюзив
«Никогда не видел, чтобы рынок был так переполнен хорошими игроками». Интервью с Калининым
