Калинин — о банкротстве «Витязя»: нам до последнего не сообщали о проблемах

Олимпийский чемпион Сергей Калинин высказался о финансовых проблемах «Витязя», из-за которых клуб покинул КХЛ.

– Где вас застала новость о кончине «Витязя»?

– Нам до последнего не сообщали о проблемах: ни руководители клуба, ни из лиги. Мы переписывались с ребятами, пытались узнать информацию. Толком ничего не знали. Меня эта новость застала в отпуске. Был хороший контракт на следующий год, в прошлом сезоне договорились с руководством, что я пойду на понижение, но срок увеличится. Не ожидал такого поворота, но это реальность, горевать не стоит, надо двигаться дальше, ждать предложений, — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.