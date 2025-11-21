Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Калинин рассказал, погасил ли «Витязь» долг перед ним

Сергей Калинин рассказал, погасил ли «Витязь» долг перед ним
Комментарии

Олимпийский чемпион Сергей Калинин ответил на вопрос, погасил ли «Витязь» долг перед ним. Подмосковная команда снялась с чемпионата Континентальной хоккейной лиги из-за финансовых проблем.

– Вы говорили в одном из интервью, что долги перед вами клуб не закрыл? Есть ли насчёт этого обновлённая информация?
– Уже всё полностью закрыли. Давно, — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 34-летний Сергей Калинин сыграл 36 матчей за «Витязь», где забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи с 14 минутами штрафа.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Калининым читайте на «Чемпионате»:
«Никогда не видел, чтобы рынок был так переполнен хорошими игроками». Интервью с Калининым
Эксклюзив
«Никогда не видел, чтобы рынок был так переполнен хорошими игроками». Интервью с Калининым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android