Сергей Калинин рассказал, погасил ли «Витязь» долг перед ним

Олимпийский чемпион Сергей Калинин ответил на вопрос, погасил ли «Витязь» долг перед ним. Подмосковная команда снялась с чемпионата Континентальной хоккейной лиги из-за финансовых проблем.

– Вы говорили в одном из интервью, что долги перед вами клуб не закрыл? Есть ли насчёт этого обновлённая информация?

– Уже всё полностью закрыли. Давно, — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 34-летний Сергей Калинин сыграл 36 матчей за «Витязь», где забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи с 14 минутами штрафа.