Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шанхай» анонсировал игру с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри»

«Шанхай» анонсировал игру с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри»
Комментарии

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» анонсировала игру с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 23 ноября и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. «Шанхай» с 32 очками после 27 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 36 очками после 28 проведённых встреч занимает третье место в турнирной таблице Востока.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» и нападающий Грег Маккегг расторгли контракт по соглашению сторон

Материалы по теме
Официально
Нападающий Грег Маккегг покинул «Шанхайских Драконов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android