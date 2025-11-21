«Шанхай» анонсировал игру с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри»

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» анонсировала игру с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 23 ноября и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. «Шанхай» с 32 очками после 27 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 36 очками после 28 проведённых встреч занимает третье место в турнирной таблице Востока.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» и нападающий Грег Маккегг расторгли контракт по соглашению сторон