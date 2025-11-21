«Шанхай» анонсировал игру с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри»
Пресс-служба «Шанхайских Драконов» анонсировала игру с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 23 ноября и начнётся в 17:00 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. «Шанхай» с 32 очками после 27 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 36 очками после 28 проведённых встреч занимает третье место в турнирной таблице Востока.
Ранее стало известно, что хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» и нападающий Грег Маккегг расторгли контракт по соглашению сторон
