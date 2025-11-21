«Тренеры не смогут этого дать». Калинин — о пользе опытных игроков в команде

Олимпийский чемпион Сергей Калинин рассказал, что опытные игроки могут дать команде.

– Как вы думаете, с чем связана трудность в поиске работы, как вы себе это объясняете?

– Честно говоря, мы каждое утро это обсуждаем с ребятами (смеётся). Ни мы, ни агенты не можем ответить на этот вопрос. Наверное, новый вектор развития, ставка на молодых. Почему нет? Но игрок должен расти в конкуренции, опытные ребята нужны в команде. У нас как было: мы смотрели на опытных ребят, наблюдали, как они ведут себя в быту, спрашивали совет, видели, как они выкладываются на тренировках. Это всё опыт, который мы должны передавать следующему поколению, тренеры не смогут этого дать, поэтому не понимаю, с чем связано нежелание менеджеров. У нас много именитых ребят, которые тренируются и готовятся, — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.