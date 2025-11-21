Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тренеры не смогут этого дать». Калинин — о пользе опытных игроков в команде

«Тренеры не смогут этого дать». Калинин — о пользе опытных игроков в команде
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Сергей Калинин рассказал, что опытные игроки могут дать команде.

– Как вы думаете, с чем связана трудность в поиске работы, как вы себе это объясняете?
– Честно говоря, мы каждое утро это обсуждаем с ребятами (смеётся). Ни мы, ни агенты не можем ответить на этот вопрос. Наверное, новый вектор развития, ставка на молодых. Почему нет? Но игрок должен расти в конкуренции, опытные ребята нужны в команде. У нас как было: мы смотрели на опытных ребят, наблюдали, как они ведут себя в быту, спрашивали совет, видели, как они выкладываются на тренировках. Это всё опыт, который мы должны передавать следующему поколению, тренеры не смогут этого дать, поэтому не понимаю, с чем связано нежелание менеджеров. У нас много именитых ребят, которые тренируются и готовятся, — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Калининым читайте на «Чемпионате»:
«Никогда не видел, чтобы рынок был так переполнен хорошими игроками». Интервью с Калининым
Эксклюзив
«Никогда не видел, чтобы рынок был так переполнен хорошими игроками». Интервью с Калининым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android