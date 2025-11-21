Овечкин стал вторым хоккеистом в истории НХЛ с 180 матчами с 2+ голами

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в выездной игре с «Монреаль Канадиенс» (8:4) и стал вторым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги с 180 матчами, в которых забросил две шайбы и более.

На первом месте находится Уэйн Гретцки, забросивший две и более шайб в 189 играх.

Эти голы стали для Александра Овечкина 982-м, 983-м и 984-м за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского нападающего 10 голов и 10 результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата.

В следующей игре «Вашингтон» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг» 23 ноября.