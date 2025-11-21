Форвард «Вашингтона» Строум узнал о рождении дочери во время матча с «Монреалем»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум стал отцом в третий раз. Хоккеист узнал об этом в первом перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (8:4). Форвард провёл игру до конца и отметился тремя голевыми передачами.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp) 1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp) 1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp) 1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38 2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53 2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26 3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04 3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25 4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37 4:6 Овечкин (Строум) – 56:03 4:7 Овечкин (Карлсон) – 57:56 4:8 Милано (Фрэнк, Лапьер) – 58:34
«Меня переполняли эмоции. Прежде всего хотелось убедиться, что всё в порядке – это довольно тревожная ситуация. В первом периоде думал, возможно, успею домой вовремя. Конечно же, этого не произошло. Очень горжусь своей женой. Хочется быть рядом при рождении своих детей. Надеюсь, что больше никогда не испытаю подобное чувство беспомощности», – приводит слова Строума ESPN.
Отмечается, что пара назвала девочку Саттон Кимберли.
