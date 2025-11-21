Форвард «Вашингтона» Строум узнал о рождении дочери во время матча с «Монреалем»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум стал отцом в третий раз. Хоккеист узнал об этом в первом перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (8:4). Форвард провёл игру до конца и отметился тремя голевыми передачами.

«Меня переполняли эмоции. Прежде всего хотелось убедиться, что всё в порядке – это довольно тревожная ситуация. В первом периоде думал, возможно, успею домой вовремя. Конечно же, этого не произошло. Очень горжусь своей женой. Хочется быть рядом при рождении своих детей. Надеюсь, что больше никогда не испытаю подобное чувство беспомощности», – приводит слова Строума ESPN.

Отмечается, что пара назвала девочку Саттон Кимберли.