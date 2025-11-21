«Колорадо» повторил редкое достижение в истории НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) и стал четвёртой командой в истории Национальной хоккейной лиги, которая проиграла лишь один раз в основное время или меньше в первых 20 матчах сезона.

Последний раз такой результат показывал «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2012/2013.

Всего на счету «лавин» шесть поражений, три из которых произошли в овертаймах, а ещё две в серии буллитов.

На данный момент «Колорадо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 33 очка после 20 встреч. В следующем матче «Эвеланш» сыграют с «Нэшвилл Предаторз» в гостях 23 ноября.