Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Колорадо» повторил редкое достижение в истории НХЛ

«Колорадо» повторил редкое достижение в истории НХЛ
Комментарии

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) и стал четвёртой командой в истории Национальной хоккейной лиги, которая проиграла лишь один раз в основное время или меньше в первых 20 матчах сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 02:26 (pp)     1:1 Маккиннон (Нечас, Жирар) – 19:33     1:2 Эдстрём (Кэррик, Шнайдер) – 23:58     2:2 Макар (Нечас, Маккиннон) – 37:15     3:2 Нельсон (Малински, Уэджвуд) – 42:36 (pp)     3:3 Миллер (Фокс, Зибанеджад) – 50:18 (pp)     4:3 Маккиннон (Макар, Нечас) – 50:48     5:3 Макар (Друри) – 58:35     6:3 Колтон (Нельсон) – 59:47    

Последний раз такой результат показывал «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2012/2013.

Всего на счету «лавин» шесть поражений, три из которых произошли в овертаймах, а ещё две в серии буллитов.

На данный момент «Колорадо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 33 очка после 20 встреч. В следующем матче «Эвеланш» сыграют с «Нэшвилл Предаторз» в гостях 23 ноября.

Материалы по теме
Видео
Лидер НХЛ «Колорадо» переиграл «Рейнджерс», у Игоря Шестёркина 29 сейвов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android