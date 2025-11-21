«Колорадо» повторил редкое достижение в истории НХЛ
Поделиться
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) и стал четвёртой командой в истории Национальной хоккейной лиги, которая проиграла лишь один раз в основное время или меньше в первых 20 матчах сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 02:26 (pp) 1:1 Маккиннон (Нечас, Жирар) – 19:33 1:2 Эдстрём (Кэррик, Шнайдер) – 23:58 2:2 Макар (Нечас, Маккиннон) – 37:15 3:2 Нельсон (Малински, Уэджвуд) – 42:36 (pp) 3:3 Миллер (Фокс, Зибанеджад) – 50:18 (pp) 4:3 Маккиннон (Макар, Нечас) – 50:48 5:3 Макар (Друри) – 58:35 6:3 Колтон (Нельсон) – 59:47
Последний раз такой результат показывал «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2012/2013.
Всего на счету «лавин» шесть поражений, три из которых произошли в овертаймах, а ещё две в серии буллитов.
На данный момент «Колорадо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 33 очка после 20 встреч. В следующем матче «Эвеланш» сыграют с «Нэшвилл Предаторз» в гостях 23 ноября.
Комментарии
- 21 ноября 2025
-
17:38
-
17:35
-
17:16
-
17:10
-
16:58
-
16:45
-
16:36
-
16:20
-
16:14
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:11
-
14:49
-
14:31
-
14:16
-
14:00
-
13:44
-
13:30
-
13:11
-
12:52
-
12:35
-
12:26
-
12:10
-
11:50
-
11:35
-
11:20
-
10:53
-
10:51
-
10:33
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:52