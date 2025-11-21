Скидки
«Авангард» расторг контракт с нападающим Анселем Галимовым

«Авангард» расторг контракт с нападающим Анселем Галимовым
«Авангард» официально объявил о расторжении соглашения с нападающим Анселем Галимовым. Как сообщает пресс-служба омского клуба в телеграм-канале, контракт расторгнут по соглашению сторон.

В прошлом сезоне 34-летний форвард выступал за московский «Спартак». Состав «Авангарда» Галимов пополнил в сентябре 2025 года. За это время хоккеист провёл 16 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги нападающий записал на свой счёт 695 игр, где забросил 118 шайб и отдал 110 результативных передач с показателем полезности «+13».

