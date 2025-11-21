Скидки
В «Авангарде» прокомментировали расторжение контракта с Анселем Галимовым

Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал расторжение контракта с нападающим Анселем Галимовым.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Анселя Галимова за честную работу в составе нашей команды. Он пополнил ряды «Авангарда» в не самый простой момент и помогал команде набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы. Сейчас наша команда имеет неплохую глубину, держать на лавке такого игрока мы не видим смысла. Уверен, Ансель своего последнего слова не сказал. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — приводит слова Сопина пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провёл 16 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

Официально
«Авангард» расторг контракт с нападающим Анселем Галимовым
