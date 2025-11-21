Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» представил лимитированную форму, посвящённую 100-летию клуба

«Чикаго» представил лимитированную форму, посвящённую 100-летию клуба
Аудио-версия:
Комментарии

«Чикаго Блэкхоукс» показал особенный игровой свитер, который будет выпущен в честь 100-летия клуба. Это чёрная альтернативная форма, в которой команда выступала в сезоне-1996/1997.

Фото: x.com/NHLBlackhawks

«Возвращается самая востребованная форма в истории «Блэкхоукс».

В сезоне-1996/1997 мы зажгли по-настоящему: чёрная альтернативная форма стала одной из самых ярких и любимых в хоккее. Эти свитера, которые в 1990–2000-х годах носили Тони Амонте, Крис Челиос, Эрик Дазе и Дени Савар, стали символом упорства, силы, преданности делу и наследия, которые актуальны и в современную эпоху хоккея «Блэкхоукс».

Теперь, когда мы празднуем 100-летие клуба, этот культовый свитер возвращается не как дань прошлому, а как усиление, визуальное обновление, которое подчёркивает всё то, что делает «Блэкхоукс» визуально культовыми. В свете прожекторов «Юнайтед-центра» он выглядит невероятно круто. На трибунах это вызывает абсолютный восторг.

Эта майка стала связующим звеном между эпохами. Она привлекала внимание. Поколения болельщиков просили нас вернуть её. В честь столетия нашего бренда будет выпущено ограниченное количество экземпляров», — говорится в сообщении клуба в социальной сети Х.

Материалы по теме
Этот матч «Чикаго» должен был проиграть. Но концовка получилась неожиданной!
Видео
Этот матч «Чикаго» должен был проиграть. Но концовка получилась неожиданной!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android