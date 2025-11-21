«Чикаго» представил лимитированную форму, посвящённую 100-летию клуба

«Чикаго Блэкхоукс» показал особенный игровой свитер, который будет выпущен в честь 100-летия клуба. Это чёрная альтернативная форма, в которой команда выступала в сезоне-1996/1997.

Фото: x.com/NHLBlackhawks

«Возвращается самая востребованная форма в истории «Блэкхоукс».

В сезоне-1996/1997 мы зажгли по-настоящему: чёрная альтернативная форма стала одной из самых ярких и любимых в хоккее. Эти свитера, которые в 1990–2000-х годах носили Тони Амонте, Крис Челиос, Эрик Дазе и Дени Савар, стали символом упорства, силы, преданности делу и наследия, которые актуальны и в современную эпоху хоккея «Блэкхоукс».

Теперь, когда мы празднуем 100-летие клуба, этот культовый свитер возвращается не как дань прошлому, а как усиление, визуальное обновление, которое подчёркивает всё то, что делает «Блэкхоукс» визуально культовыми. В свете прожекторов «Юнайтед-центра» он выглядит невероятно круто. На трибунах это вызывает абсолютный восторг.

Эта майка стала связующим звеном между эпохами. Она привлекала внимание. Поколения болельщиков просили нас вернуть её. В честь столетия нашего бренда будет выпущено ограниченное количество экземпляров», — говорится в сообщении клуба в социальной сети Х.