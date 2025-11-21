Скидки
«Я вернулся». В «Чикаго Блэкхоукс» сделали анонс в стиле легендарного Майкла Джордана

«Я вернулся». В «Чикаго Блэкхоукс» сделали анонс в стиле легендарного Майкла Джордана
Комментарии

Команда НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» объявила о возвращении культового чёрного джерси с отсылкой на легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

«Для немедленной публикации «Чикаго Блэкхоукс». Чикаго, Иллинойс (21 ноября 2025 г.). Следующее заявление, вышедшее в связи с анонсом чёрной формы через своего личного адвоката и бизнес-менеджера «Чикаго Блэкхоукс», расположенного в Чикаго, Иллинойс, в ответ на вопросы о своих планах по созданию формы на будущие игры: «Я вернулся», — написано в пресс-релизе.

Именно в таком стиле 18 марта 1995 года шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан разослал факс, в котором объявил о своём возвращении в лигу в «Чикаго Буллз» после своего ухода в бейсбол.

