Жаровский: выходил в одном звене с Демидовым, он уже тогда был в полном порядке

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал о знакомстве с форвардом «Монреаль Канадиенс» Иваном Демидовым.
– Вы говорили, что уже давно знаете Ивана Демидова. Как и когда познакомились с Иваном?
– Мы играли за одну детскую команду в Конаково. Помню, как выходил с ним в одном звене, Демидов уже тогда был в полном порядке.
– Сейчас часто переписываетесь?
– Периодически списываемся. Недавно Ваня писал, поздравлял меня с голами в КХЛ. Он очень неплохо выглядит в «Монреале». Если Демидов продолжит также прибавлять, станет отличным игроком НХЛ, — приводит слова Александра Жаровского сайт МХЛ.