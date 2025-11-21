Жаровский: выходил в одном звене с Демидовым, он уже тогда был в полном порядке

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал о знакомстве с форвардом «Монреаль Канадиенс» Иваном Демидовым.

– Вы говорили, что уже давно знаете Ивана Демидова. Как и когда познакомились с Иваном?

– Мы играли за одну детскую команду в Конаково. Помню, как выходил с ним в одном звене, Демидов уже тогда был в полном порядке.

– Сейчас часто переписываетесь?

– Периодически списываемся. Недавно Ваня писал, поздравлял меня с голами в КХЛ. Он очень неплохо выглядит в «Монреале». Если Демидов продолжит также прибавлять, станет отличным игроком НХЛ, — приводит слова Александра Жаровского сайт МХЛ.