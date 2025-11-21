Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид обменялся майками с Овечкиным и сфотографировался с его сыновьями

Макдэвид обменялся майками с Овечкиным и сфотографировался с его сыновьями
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид обменялся майками с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и сфотографировался с его детьми Сергеем и Ильёй. Матч между командами состоялся в ночь на 20 ноября и завершился победой «столичных» со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17     2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04     2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05     3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34     3:2 Нурс (Хайман) – 12:17     4:2 Леонард (Макмайкл) – 31:49     4:3 Томашек (Манджапане, Янмарк) – 42:41     5:3 Бовиллье (Строум, Чикран) – 46:37     5:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 47:47 (pp)     6:4 Уилсон (Макмайкл, Карлсон) – 58:59     7:4 Уилсон – 59:27    

Фото: x.com/dmddusseau

В нынешнем сезоне в активе российского нападающего 10 голов и 10 результативных передач в 21 встрече регулярного чемпионата.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 24 очка после 21 игры. В следующем матче «Кэпиталз» примут «Тампа-Бэй Лайтнинг» 23 ноября.

Материалы по теме
«Никто больше не сможет его критиковать». Реакция Америки на хет-трик и рекорд Овечкина
«Никто больше не сможет его критиковать». Реакция Америки на хет-трик и рекорд Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android