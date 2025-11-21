Макдэвид обменялся майками с Овечкиным и сфотографировался с его сыновьями
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид обменялся майками с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и сфотографировался с его детьми Сергеем и Ильёй. Матч между командами состоялся в ночь на 20 ноября и завершился победой «столичных» со счётом 7:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Протас (Карлсон, Сурдиф) – 02:17 2:0 Овечкин (Чикран, Рой) – 06:04 2:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:05 3:1 Леонард (Макмайкл, Карлсон) – 10:34 3:2 Нурс (Хайман) – 12:17 4:2 Леонард (Макмайкл) – 31:49 4:3 Томашек (Манджапане, Янмарк) – 42:41 5:3 Бовиллье (Строум, Чикран) – 46:37 5:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 47:47 (pp) 6:4 Уилсон (Макмайкл, Карлсон) – 58:59 7:4 Уилсон – 59:27
Фото: x.com/dmddusseau
В нынешнем сезоне в активе российского нападающего 10 голов и 10 результативных передач в 21 встрече регулярного чемпионата.
На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 24 очка после 21 игры. В следующем матче «Кэпиталз» примут «Тампа-Бэй Лайтнинг» 23 ноября.
