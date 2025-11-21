Макдэвид обменялся майками с Овечкиным и сфотографировался с его сыновьями

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид обменялся майками с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и сфотографировался с его детьми Сергеем и Ильёй. Матч между командами состоялся в ночь на 20 ноября и завершился победой «столичных» со счётом 7:4.

Фото: x.com/dmddusseau

В нынешнем сезоне в активе российского нападающего 10 голов и 10 результативных передач в 21 встрече регулярного чемпионата.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 24 очка после 21 игры. В следующем матче «Кэпиталз» примут «Тампа-Бэй Лайтнинг» 23 ноября.