«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд, уступив «Барысу»

Сегодня, 21 ноября, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

На 13-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов забил первый гол. На 16-й минуте защитник «Барыса» Джейк Масси сравнял счёт. На 33-й минуте форвард Алихан Асетов вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 29 матчей, в которых набрал 27 очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 23 очками после 28 встреч располагается на 10-й строчке Востока.