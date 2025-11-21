Скидки
Хоккей

Барыс – Салават Юлаев, результат матча 21 ноября 2025 года, счёт 2:1, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд, уступив «Барысу»
Сегодня, 21 ноября, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Фаизов (Хохряков, Пименов) – 12:14 (5x5)     1:1 Масси (Морелли, Гайтамиров) – 15:09 (5x5)     2:1 Асетов (Шайхмедденов, Панюков) – 32:35 (5x5)    

На 13-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов забил первый гол. На 16-й минуте защитник «Барыса» Джейк Масси сравнял счёт. На 33-й минуте форвард Алихан Асетов вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 29 матчей, в которых набрал 27 очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 23 очками после 28 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
