Канадского защитника клуба OHL отстранили до конца сезона за удар клюшкой в голову

Защитник «Брамптон Стилхедс» Люк Драгушица дисквалифицирован до конца регулярного чемпионата и плей-офф текущего сезона за удар соперника клюшкой по голове. Об этом сообщает пресс-служба юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Инцидент произошёл в матче с «Ошавой Дженералз» (3:1), который состоялся в ночь на 15 ноября.

Драгушице 18 лет. В текущем сезоне он записал на свой счёт 15 игр, в которых отметился двумя результативными передачами и получил 37 минут штрафа.

На данный момент «Брамптон» занимает 16-е место в турнирной таблице. Команда набрала 17 очков после 21 матча. В следующей игре «Стилхедс» примут «Флинт Файрбёрдз» 21 ноября.