Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк выбыл на полтора месяца

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк выбыл на полтора месяца
Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк в ближайшее время перенесёт артроскопическую операцию на колене. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер в социальной сети Х. Ожидается, что игрок пропустит от четырёх до шести недель.

В нынешнем сезоне вратарь провёл 14 матчей, восемь из которых завершились победой его команды. Коэффициент надёжности 2,51 при 91,8% отражённых бросков.

Хеллебайку 32 года. Он трижды становился обладателем награды «Везина Трофи», она вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата, дважды — «Уильям Дженнингс Трофи», что вручается голкиперу, отыгравшему не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб в регулярном сезоне.

