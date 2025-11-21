Демидов – второй в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic

Североамериканский портал The Athletic представил рейтинг главных претендентов на «Колдер Трофи» нового сезона НХЛ. Приз вручается лучшему новичку лиги в сезоне. На первой строчке оказался защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер. Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов занял второе место, замкнул топ-3 защитник «Каролины Харрикенйз» Александр Никишин.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Мэттью Шефер, защитник, «Айлендерс»;
2. Иван Демидов, нападающий, «Монреаль»;
3. Александр Никишин, защитник, «Каролина»;
4. Артём Левшунов, защитник, «Чикаго Блэкхоукс»;
5. Беккетт Сеннеке, форвард, «Анахайм Дакс»;
6. Артур Шилов, вратарь, «Питтсбург Пингвинз»;
7. Ярослав Аскаров, вратарь, «Сан-Хосе Шаркс»;
8. Зеев Байум, защитник, «Миннесота Уайлд»;
9. Джимми Снаггеруд, форвард, «Сент-Луис Блюз»;
10-11. Йеспер Валльстедт, вратарь, «Миннесота»;
10-11. Мэттью Вуд, форвард, «Нэшвилл Предаторз».