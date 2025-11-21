«Трактор» объявил об уходе Марио Рише из тренерского штаба

«Трактор» официально объявил о расторжении контракта с тренером Марио Рише, который отвечал за игру в обороне и меньшинство. Специалист вошёл в тренерский штаб челябинского клуба перед сезоном 2025/2026.

«Коллектив хоккейного клуба благодарит Марио Рише за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Трактора» в телеграм-канале.

Напомним, ранее клуб покинул главный тренер Бенуа Гру, который возглавлял команду с 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рафаэль Рише.

На данный момент «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 31 очко после 30 матчей.