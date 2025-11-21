Скидки
Хоккей

Евгений Корешков вошёл в тренерский штаб «Трактора»

Евгений Корешков вошёл в тренерский штаб «Трактора»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина в роли тренера, двукратный чемпион России Евгений Корешков вошёл в тренерский штаб «Трактора». Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Евгений Корешков — мощное усиление нашего тренерского штаба и серьёзная помощь Рафаэлю Рише. На российском рынке это один из самых востребованных и профессиональных специалистов, дважды выигрывавший Кубок Гагарина в качестве помощника Сергея Фёдорова и Игоря Никитина. Евгений Геннадьевич имеет огромный опыт, его тактические навыки в построении системы атаки и большинства очень пригодятся «Трактору» в нынешнем чемпионате. Добро пожаловать в Челябинск!» — приводит слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова пресс-служба «Трактора».

В качестве тренера Корешков работал в «Металлурге-2», «Стальных Лисах», «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. Два Кубке Гагарина он завоевал вместе с ЦСКА, в котором работал в качестве ассистента главного тренера с 2019 по 2022 год.

Официально
«Трактор» объявил об уходе Марио Рише из тренерского штаба
