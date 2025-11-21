Григорий Панин стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева» с 500 матчами за клуб
Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин провёл 500-й матч в составе уфимского клуба. Как сообщает пресс-служба команды, это второй показатель среди игроков «Салавата Юлаева» в КХЛ, больше всего игр на счету Теэму Хартикайнена (561). Панин принял участие в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Фаизов (Хохряков, Пименов) – 12:14 (5x5) 1:1 Масси (Морелли, Гайтамиров) – 15:09 (5x5) 2:1 Асетов (Шайхмедденов, Панюков) – 32:35 (5x5)
За это время Григорий стал двукратным бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги, также он является лучшим защитником команды по показателю полезности – «+96».
В нынешнем сезоне 39-летний хоккеист записал на свой счёт 28 игр, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «+3».
