Григорий Панин стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева» с 500 матчами за клуб

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин провёл 500-й матч в составе уфимского клуба. Как сообщает пресс-служба команды, это второй показатель среди игроков «Салавата Юлаева» в КХЛ, больше всего игр на счету Теэму Хартикайнена (561). Панин принял участие в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:2).

За это время Григорий стал двукратным бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги, также он является лучшим защитником команды по показателю полезности – «+96».

В нынешнем сезоне 39-летний хоккеист записал на свой счёт 28 игр, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «+3».