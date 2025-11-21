Босс НХЛ отреагировал на хет-трик Овечкина в 40 лет
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что его не удивил хет-трик российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (8:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp) 1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp) 1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp) 1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38 2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53 2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26 3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04 3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25 4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37 4:6 Овечкин (Строум) – 56:03 4:7 Овечкин (Карлсон) – 57:56 4:8 Милано (Фрэнк, Лапьер) – 58:34
— Александр Овечкин оформил хет-трик в 40 лет. Скажите, вы удивлены этому?
— Ничего из того, что делает Алекс, больше меня не удивляет, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
Эти голы стали для Александра Овечкина 982-м, 983-м и 984-м за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского нападающего 10 голов и 10 результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата.
