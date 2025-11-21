Босс НХЛ отреагировал на хет-трик Овечкина в 40 лет

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что его не удивил хет-трик российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (8:4).

— Александр Овечкин оформил хет-трик в 40 лет. Скажите, вы удивлены этому?

— Ничего из того, что делает Алекс, больше меня не удивляет, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Эти голы стали для Александра Овечкина 982-м, 983-м и 984-м за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского нападающего 10 голов и 10 результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата.