Главная Хоккей Новости

Нефтехимик – Ак Барс, результат матча 21 ноября 2025 года, счёт 2:3, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в гостях
Комментарии

Сегодня, 21 ноября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Семёнов, Яшкин) – 11:46 (5x5)     1:1 Митякин (Белозёров, Сериков) – 27:51 (5x4)     1:2 Денисенко (Алистров, Фисенко) – 53:19 (5x5)     1:3 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 59:04 (5x5)     2:3 Точилкин (Федотов, Хоружев) – 59:24 (5x5)    

На 12-й минуте нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Нефтехимика» Евгений Митякин сравнял счёт. На 54-й минуте нападающий Григорий Денисенко вывел казанцев вперёд. На 59-й минуте форвард Кирилл Семёнов забросил третью шайбу в ворота хозяев. В концовке нападающий Герман Точилкин сократил отставание нижнекамцев, установив окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 31 очко, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 38 очками после 29 встреч располагается на второй строчке Востока.

