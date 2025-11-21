Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в гостях

Сегодня, 21 ноября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 3:2.

На 12-й минуте нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Нефтехимика» Евгений Митякин сравнял счёт. На 54-й минуте нападающий Григорий Денисенко вывел казанцев вперёд. На 59-й минуте форвард Кирилл Семёнов забросил третью шайбу в ворота хозяев. В концовке нападающий Герман Точилкин сократил отставание нижнекамцев, установив окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 31 очко, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 38 очками после 29 встреч располагается на второй строчке Востока.