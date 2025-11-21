Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: мы были на полшага медленнее «Барыса»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Барыса» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– На полшага были медленнее соперника. Было видно, что сказывается третья игра на выезде. Но всё равно у нас были моменты, где мы должны были забивать, в том числе в большинстве. Жалко терять очки, но жизнь такая, через день Нижнекамск. Должны вытереть слёзы и сопли и готовиться к следующему матчу.

– Во втором периоде у «Салавата» было два удаления за нарушения численного состава. Почему так получилось?

– Судьи приняли такое решение. Один из наших игроков стоял у скамейки.

– Почему не хватало сегодня техничных действий от лидеров команды?

– «Барыс» был на полшага быстрее нас. Но, на мой взгляд, выездная серия из четырёх матчей влияет на физическое состояние команды. Из-за этого случаются потери, брак в передачах. Но, когда ты не такой свежий, ты должен адаптироваться и продолжать играть. В третьем периоде начали контролировать шайбу, чего не хватало в первых двух двадцатиминутках.

– Через день матч с «Нефтехимиком», но потом четыре дня до игры в Уфе. Выйдет ли «Салават» отдать все силы? Особенно учитывая, что команде нужны очки.

– Да, наше турнирное положение нас не устраивает. Мы будем отдавать все силы, чтобы набрать очки в Нижнекамске, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».