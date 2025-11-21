Скидки
Хоккей

«Это дорогого стоит». Капитан «Салавата Юлаева» Панин — о 500 матчах за клуб

«Это дорогого стоит». Капитан «Салавата Юлаева» Панин — о 500 матчах за клуб
Комментарии

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин после матча с «Барысом» (1:2) высказался о своей 500-й игре в составе уфимского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Фаизов (Хохряков, Пименов) – 12:14 (5x5)     1:1 Масси (Морелли, Гайтамиров) – 15:09 (5x5)     2:1 Асетов (Шайхмедденов, Панюков) – 32:35 (5x5)    

– Матч в Астане стал для вас 500-м за «Салават Юлаев» в КХЛ. Насколько важная веха в вашей карьере?
– Очень почётно провести такое количество матчей. Даже не знал об этом. После игры меня поздравили. Радости особой нет, но считаю, что важный момент, даже волнительный. Сыграть за одну команду 500 матчей дорогого стоит.

– Помните ли первый свой матч за «Салават»?
– Да, конечно! Помню даже первую смену: выскочил с лавки, был очень заряжен, много эмоций, с кем-то столкнулся, перевернулся и потом уже вкатился.

– Такой длинный путь в одной команде. Какие эпизоды в памяти?
– Много моментов. Мозг обычно помнит плохое, у меня наоборот – помню больше хорошего. Было много тренеров и ребят, с кем я играл. Сколько нас поддерживали болельщики на «Уфа-Арене» и на каждом выезде. Много положительного! — приводит слова Панина пресс-службы «Салавата Юлаева».

