Главный тренер «Барыса» Кравец высказался о победе над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Хочу поблагодарить болельщиков. Нам приятно, ребятам, думаю, тоже, это помогает играть. Очень тяжёлая игра, эмоциональная, с хорошей командой, с которой мы боремся за плей-офф. Думаю, все игры с ними будут такие же.

Рад, что после пропущенного гола мы практически сразу вернулись в игру. Сами забили хороший гол. Немного эти удаления, конечно, портят игру. Инициатива была в наших руках, моменты были у нас, мы играли в той зоне. Вдруг — раз, удаление, мы играем у себя. Естественно, соперник оживает. Потом тут же второе удаление. Это не нужно, и не очень хорошо. Но ребята молодцы, отыграли с первой и до последней секунды, отдали все силы, чтобы победить.

Было очень много самоотверженности, ребята ловили шайбу на себя и в конечном итоге забили хорошие голы. Даже когда ошибались, сегодня всему тренерскому штабу понравилось, что очень хорошо возвращались и исправляли чужие ошибки. Это важно. Мы всех поздравляем с победой и очень рады, что взяли тяжёлые два очка.

— Как настраиваете команду со стороны психологии?

— Всегда говорим, что ребята должны верить в себя, должны верить в своих партнёров, с которыми они играют. В хоккее ошибаются все, главное — не опускать голову, а в следующей смене выходить и исправлять свои ошибки. Поэтому все вместе стараемся играть на позитиве и с полной отдачей.

— Всё ли хорошо с Семёном Симоновым?

— Семён Симонов не такой старый, чтобы ему было плохо. На молодых быстро всё заживает, всё хорошо, — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».