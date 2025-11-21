Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Барыса» Кравец высказался о победе над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Барыса» Кравец высказался о победе над «Салаватом Юлаевым»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Фаизов (Хохряков, Пименов) – 12:14 (5x5)     1:1 Масси (Морелли, Гайтамиров) – 15:09 (5x5)     2:1 Асетов (Шайхмедденов, Панюков) – 32:35 (5x5)    

— Хочу поблагодарить болельщиков. Нам приятно, ребятам, думаю, тоже, это помогает играть. Очень тяжёлая игра, эмоциональная, с хорошей командой, с которой мы боремся за плей-офф. Думаю, все игры с ними будут такие же.

Рад, что после пропущенного гола мы практически сразу вернулись в игру. Сами забили хороший гол. Немного эти удаления, конечно, портят игру. Инициатива была в наших руках, моменты были у нас, мы играли в той зоне. Вдруг — раз, удаление, мы играем у себя. Естественно, соперник оживает. Потом тут же второе удаление. Это не нужно, и не очень хорошо. Но ребята молодцы, отыграли с первой и до последней секунды, отдали все силы, чтобы победить.

Было очень много самоотверженности, ребята ловили шайбу на себя и в конечном итоге забили хорошие голы. Даже когда ошибались, сегодня всему тренерскому штабу понравилось, что очень хорошо возвращались и исправляли чужие ошибки. Это важно. Мы всех поздравляем с победой и очень рады, что взяли тяжёлые два очка.

— Как настраиваете команду со стороны психологии?
— Всегда говорим, что ребята должны верить в себя, должны верить в своих партнёров, с которыми они играют. В хоккее ошибаются все, главное — не опускать голову, а в следующей смене выходить и исправлять свои ошибки. Поэтому все вместе стараемся играть на позитиве и с полной отдачей.

— Всё ли хорошо с Семёном Симоновым?
— Семён Симонов не такой старый, чтобы ему было плохо. На молодых быстро всё заживает, всё хорошо, — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд, уступив «Барысу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android