Нападающий «Салавата Юлаева» Пименов прокомментировал поражение от «Барыса»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов подвёл итоги матча с «Барысом» (1:2) и рассказал о своём состоянии после травмы.
– Нечасто встречается выездная серия из четырёх матчей. «Барыс» – хорошая и быстрая команда, сегодня они хорошо боролись.
– Впервые сыграли после травмы. Как самочувствие?
– Долго не играл, очень соскучился по хоккею. Готовился, ждал, когда дадут возможность выйти на лёд. В плане физической готовности всё нормально, немного было тяжело в принятии решений.
– Пока одно очко на выезде. Как исправить эту тенденцию с «Нефтехимиком»?
– Да, последняя игра на этом выезде, нужно кровь из носу брать два очка, выходить где-то от простоты, выигрывать борьбу, поменьше удаляться. Надо постараться сыграть от простоты и реализовать свои моменты, — приводит слова Пименова пресс-служба «Салавата Юлаева».
- 21 ноября 2025
