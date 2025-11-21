Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Салавата Юлаева» Пименов прокомментировал поражение от «Барыса»

Нападающий «Салавата Юлаева» Пименов прокомментировал поражение от «Барыса»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов подвёл итоги матча с «Барысом» (1:2) и рассказал о своём состоянии после травмы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Фаизов (Хохряков, Пименов) – 12:14 (5x5)     1:1 Масси (Морелли, Гайтамиров) – 15:09 (5x5)     2:1 Асетов (Шайхмедденов, Панюков) – 32:35 (5x5)    

– Нечасто встречается выездная серия из четырёх матчей. «Барыс» – хорошая и быстрая команда, сегодня они хорошо боролись.

– Впервые сыграли после травмы. Как самочувствие?
– Долго не играл, очень соскучился по хоккею. Готовился, ждал, когда дадут возможность выйти на лёд. В плане физической готовности всё нормально, немного было тяжело в принятии решений.

– Пока одно очко на выезде. Как исправить эту тенденцию с «Нефтехимиком»?
– Да, последняя игра на этом выезде, нужно кровь из носу брать два очка, выходить где-то от простоты, выигрывать борьбу, поменьше удаляться. Надо постараться сыграть от простоты и реализовать свои моменты, — приводит слова Пименова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд, уступив «Барысу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android