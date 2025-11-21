«Важная для нас победа». Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Интересный матч для болельщиков, азартная игра без средней зоны, много хороших отрезков провели, создали много моментов. Важная для нас победа, болельщикам спасибо за поддержку.

– В первом периоде не так агрессивно играли, как в прошлом матче в Нижнекамске. Почему не удалось так же войти в игру?

– Игры здесь всегда проходят непросто. Мы знали, чего ожидать от соперника. Возможно, сначала была скованность из-за не очень удачной домашней серии. Тем не менее потихоньку мы стали владеть инициативой и правильно сыграли в ключевых отрезках.

– Вы часто говорили о стабильности в игре. Сегодня получилось сыграть на одном уровне все три периода?

– Было достаточно отрезков, в которых мы хорошо играли в давление и в позиционных атаках создавали моменты. Весь матч сложно доминировать, инициатива переходила и к сопернику. Но мы правильно распоряжались моментами.

– Победа сегодня – это результат изменений в составе? Григорий Денисенко выходил в третьем звене.

– Порядок звеньев мы пишем только на листочке, а так у каждого звена есть свой функционал. В прошлом сезоне у нас была одна бригада большинства, вторая просто «доедала» время. Сейчас у нас две полноценные спецбригады. Также и в равных составах распределяем время равномерно, чтобы все играли в атаке и в обороне. Этим усложняем задачу сопернику, потому что четыре звена могут влиять на результат, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».