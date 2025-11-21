Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Важная для нас победа». Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о матче с «Нефтехимиком»

«Важная для нас победа». Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о матче с «Нефтехимиком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Семёнов, Яшкин) – 11:46 (5x5)     1:1 Митякин (Белозёров, Сериков) – 27:51 (5x4)     1:2 Денисенко (Алистров, Фисенко) – 53:19 (5x5)     1:3 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 59:04 (5x5)     2:3 Точилкин (Федотов, Хоружев) – 59:24 (5x5)    

– Интересный матч для болельщиков, азартная игра без средней зоны, много хороших отрезков провели, создали много моментов. Важная для нас победа, болельщикам спасибо за поддержку.

– В первом периоде не так агрессивно играли, как в прошлом матче в Нижнекамске. Почему не удалось так же войти в игру?
– Игры здесь всегда проходят непросто. Мы знали, чего ожидать от соперника. Возможно, сначала была скованность из-за не очень удачной домашней серии. Тем не менее потихоньку мы стали владеть инициативой и правильно сыграли в ключевых отрезках.

– Вы часто говорили о стабильности в игре. Сегодня получилось сыграть на одном уровне все три периода?
– Было достаточно отрезков, в которых мы хорошо играли в давление и в позиционных атаках создавали моменты. Весь матч сложно доминировать, инициатива переходила и к сопернику. Но мы правильно распоряжались моментами.

– Победа сегодня – это результат изменений в составе? Григорий Денисенко выходил в третьем звене.
– Порядок звеньев мы пишем только на листочке, а так у каждого звена есть свой функционал. В прошлом сезоне у нас была одна бригада большинства, вторая просто «доедала» время. Сейчас у нас две полноценные спецбригады. Также и в равных составах распределяем время равномерно, чтобы все играли в атаке и в обороне. Этим усложняем задачу сопернику, потому что четыре звена могут влиять на результат, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в гостях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android