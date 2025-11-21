Скидки
Нападающий «Ак Барса» Дыняк прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Нападающий «Ак Барса» Дыняк прокомментировал победу над «Нефтехимиком»
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о победе над «Нефтехимиком» (3:2) и поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Шанхайскими Драконами».

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Семёнов, Яшкин) – 11:46 (5x5)     1:1 Митякин (Белозёров, Сериков) – 27:51 (5x4)     1:2 Денисенко (Алистров, Фисенко) – 53:19 (5x5)     1:3 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 59:04 (5x5)     2:3 Точилкин (Федотов, Хоружев) – 59:24 (5x5)    

– С первых минут команды довольно агрессивно начали матч, хорошая битва?
– Да, для нас получилась хорошая игра. Победили – это самое главное.

– В прошлом матче «Ак Барс» забил, сопернику пришлось догонять. Сегодня рисунок игры был немного иным, что стало переломным?
– У нас есть мастеровитые ребята, которые в нужный момент забили трудовые голы. Гришка [Григорий Денисенко] хорошо попал, сделал счёт 2:1, а потом забили в пустые ворота.

– Произошла небольшая перетасовка звеньев. Это чувствовалось?
– И с Дмитрием Кателевским, и с Бровой [Артур Бровкин] мы ранее уже играли – всё нормально. Решили вернуться в старое русло. Может быть, в чём-то это сыграло определяющую роль (улыбается).

– Впереди игра в Санкт-Петербурге, новая команда. Есть особые чувства?
– Нет, мы же играем против «Шанхайских Драконов», у меня в матчах с ними были только драки. Много канадцев в составе, которые играют в агрессивный хоккей с обилием бросков. Сейчас нужно отдохнуть, а затем приступим к подготовке, — приводит слова Дыняка пресс-служба «Ак Барса».

