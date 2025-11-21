Нападающий «Ак Барса» Дыняк прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о победе над «Нефтехимиком» (3:2) и поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Шанхайскими Драконами».

– С первых минут команды довольно агрессивно начали матч, хорошая битва?

– Да, для нас получилась хорошая игра. Победили – это самое главное.

– В прошлом матче «Ак Барс» забил, сопернику пришлось догонять. Сегодня рисунок игры был немного иным, что стало переломным?

– У нас есть мастеровитые ребята, которые в нужный момент забили трудовые голы. Гришка [Григорий Денисенко] хорошо попал, сделал счёт 2:1, а потом забили в пустые ворота.

– Произошла небольшая перетасовка звеньев. Это чувствовалось?

– И с Дмитрием Кателевским, и с Бровой [Артур Бровкин] мы ранее уже играли – всё нормально. Решили вернуться в старое русло. Может быть, в чём-то это сыграло определяющую роль (улыбается).

– Впереди игра в Санкт-Петербурге, новая команда. Есть особые чувства?

– Нет, мы же играем против «Шанхайских Драконов», у меня в матчах с ними были только драки. Много канадцев в составе, которые играют в агрессивный хоккей с обилием бросков. Сейчас нужно отдохнуть, а затем приступим к подготовке, — приводит слова Дыняка пресс-служба «Ак Барса».