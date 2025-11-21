Скидки
«Играть было непросто». Форвард «Ак Барса» Денисенко — о победе над «Нефтехимиком»

Форвард «Ак Барса» Григорий Денисенко оценил победу над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и рассказал о своём голе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Семёнов, Яшкин) – 11:46 (5x5)     1:1 Митякин (Белозёров, Сериков) – 27:51 (5x4)     1:2 Денисенко (Алистров, Фисенко) – 53:19 (5x5)     1:3 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 59:04 (5x5)     2:3 Точилкин (Федотов, Хоружев) – 59:24 (5x5)    

– Как оцениваете сегодняшнюю игру?
– Трудовая победа, играть было непросто. Второй матч за сезон провожу в Нижнекамске – здесь играть тяжело. Маленькая арена, болельщики поддерживают хозяев, быстрый лёд – играть непросто.

– Что стало переломным в сегодняшней игре?
– Наверное то, что мы правильно выполняли установку тренеров. Нужно уметь играть в таких матчах, когда не всё удаётся в атаке. Игра на тоненького. Действовали правильно, не допускали глупых ошибок и за счёт труда победили.

– Расскажите о своём голе.
– Ничего особенного. Выиграли вбрасывание, Вова [Владимир Алистров] отдал – я бросил и попал.

– Впереди два непростых соперника, что ждать от этих матчей?
– Вся лига сейчас равная, не будем загадывать. Стараемся на каждую игру выходить с позитивным настроем, делать свою работу и получать хороший результат, — приводит слова Денисенко пресс-служба «Ак-Барса».

