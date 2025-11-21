«Играть было непросто». Форвард «Ак Барса» Денисенко — о победе над «Нефтехимиком»

Форвард «Ак Барса» Григорий Денисенко оценил победу над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и рассказал о своём голе.

– Как оцениваете сегодняшнюю игру?

– Трудовая победа, играть было непросто. Второй матч за сезон провожу в Нижнекамске – здесь играть тяжело. Маленькая арена, болельщики поддерживают хозяев, быстрый лёд – играть непросто.

– Что стало переломным в сегодняшней игре?

– Наверное то, что мы правильно выполняли установку тренеров. Нужно уметь играть в таких матчах, когда не всё удаётся в атаке. Игра на тоненького. Действовали правильно, не допускали глупых ошибок и за счёт труда победили.

– Расскажите о своём голе.

– Ничего особенного. Выиграли вбрасывание, Вова [Владимир Алистров] отдал – я бросил и попал.

– Впереди два непростых соперника, что ждать от этих матчей?

– Вся лига сейчас равная, не будем загадывать. Стараемся на каждую игру выходить с позитивным настроем, делать свою работу и получать хороший результат, — приводит слова Денисенко пресс-служба «Ак-Барса».