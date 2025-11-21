Сегодня, 21 ноября, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на 21 ноября 2025 года:
«Барыс» – «Салават Юлаев» — 2:1;
«Нефтехимик» – «Ак Барс» — 2:3.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 41 очком после 29 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 46 очков после 29 игр.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.