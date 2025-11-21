Скидки
Капитан «Нефтехимика» Дергачёв прокомментировал поражение от «Ак Барса»

Капитан «Нефтехимика» Александр Дергачёв высказался о поражении от «Ак Барса» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и рассказал о своём возвращении после травмы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Семёнов, Яшкин) – 11:46 (5x5)     1:1 Митякин (Белозёров, Сериков) – 27:51 (5x4)     1:2 Денисенко (Алистров, Фисенко) – 53:19 (5x5)     1:3 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 59:04 (5x5)     2:3 Точилкин (Федотов, Хоружев) – 59:24 (5x5)    

— Александр, у тебя была долгая пауза из-за полученного повреждения. Поделитесь своими эмоциями по сегодняшней игре.
— Соскучился по атмосфере, команде, всему этому приятному напряжению, из которого, так скажем, и состоит наша жизнь. Сегодня был хороший матч — боевой, очень много силовых приёмов, единоборств. Счёт, по сути, 1:1 был большую часть игры, можно сказать, что игра шла до гола, хотя в целом было ещё шесть минут, чтобы исправить ситуацию. Ну, чуть-чуть, скажем, опыта не хватило или чего-то ещё, не знаю. В целом хорошая игра, реально было приятно смотреть. Все бились — просто кайф. Если бы выиграли, было бы, конечно, лучше.

— Насколько вообще тяжело было вкатываться в игру, тем более с «Ак Барсом»?
— Да тут соперник, по сути, без разницы какой. Так или иначе вкатываться непросто. А так хотя бы сразу потолкаться, побиться — самое то. Пару игр и, в принципе, всё нормально должно стать, — приводит слова Дергачёва пресс-служба «Нефтехимика».

