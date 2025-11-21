Капитан «Нефтехимика» Дергачёв прокомментировал поражение от «Ак Барса»

Капитан «Нефтехимика» Александр Дергачёв высказался о поражении от «Ак Барса» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и рассказал о своём возвращении после травмы.

— Александр, у тебя была долгая пауза из-за полученного повреждения. Поделитесь своими эмоциями по сегодняшней игре.

— Соскучился по атмосфере, команде, всему этому приятному напряжению, из которого, так скажем, и состоит наша жизнь. Сегодня был хороший матч — боевой, очень много силовых приёмов, единоборств. Счёт, по сути, 1:1 был большую часть игры, можно сказать, что игра шла до гола, хотя в целом было ещё шесть минут, чтобы исправить ситуацию. Ну, чуть-чуть, скажем, опыта не хватило или чего-то ещё, не знаю. В целом хорошая игра, реально было приятно смотреть. Все бились — просто кайф. Если бы выиграли, было бы, конечно, лучше.

— Насколько вообще тяжело было вкатываться в игру, тем более с «Ак Барсом»?

— Да тут соперник, по сути, без разницы какой. Так или иначе вкатываться непросто. А так хотя бы сразу потолкаться, побиться — самое то. Пару игр и, в принципе, всё нормально должно стать, — приводит слова Дергачёва пресс-служба «Нефтехимика».