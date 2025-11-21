Гришин — о поражении «Нефтехимика» от «Ак Барса»: у команд были одинаковые шансы на победу

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о поражении от «Ак Барса» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Получилась интересная, равная игра. Было много моментов, такие матчи нравятся болельщикам. Думаю, у команд были одинаковые шансы на победу. Но, к сожалению, соперник реализовал на один момент больше.

– Можно ли сказать, что сегодня была игра ошибок. Проще говоря, победит та команда, которая совершит на одну ошибку меньше…

– Думаю, сегодня была игра тех, кто заставлял ошибаться. Лучше таким образом назвать встречу.

– После пропущенной шайбы вы быстро сократили отставание. Благодаря чему удалось вернуться в игру?

– Мы бились до конца. Несмотря на пропущенный гол в пустые ворота, ребята выходили на лёд с агрессивным настроем. Возможно, это помогло нам сократить отставание. В принципе, при удачном стечении обстоятельств могли сравнять счёт в концовке.

– Обе шайбы были заброшены с пятака. Вы на этом делали акцент?

– Наверное, все команды уделяют особое внимание пятаку. Это та зона, откуда забивается наибольшее количество голов. Но раз на раз не приходится. Сегодня мы забросили две шайбы с пятака, но не реализовали другие моменты, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».