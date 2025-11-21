Скидки
Главная Хоккей Новости

Гришин — о поражении «Нефтехимика» от «Ак Барса»: у команд были одинаковые шансы на победу

Гришин — о поражении «Нефтехимика» от «Ак Барса»: у команд были одинаковые шансы на победу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о поражении от «Ак Барса» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Семёнов, Яшкин) – 11:46 (5x5)     1:1 Митякин (Белозёров, Сериков) – 27:51 (5x4)     1:2 Денисенко (Алистров, Фисенко) – 53:19 (5x5)     1:3 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 59:04 (5x5)     2:3 Точилкин (Федотов, Хоружев) – 59:24 (5x5)    

– Получилась интересная, равная игра. Было много моментов, такие матчи нравятся болельщикам. Думаю, у команд были одинаковые шансы на победу. Но, к сожалению, соперник реализовал на один момент больше.

– Можно ли сказать, что сегодня была игра ошибок. Проще говоря, победит та команда, которая совершит на одну ошибку меньше…
– Думаю, сегодня была игра тех, кто заставлял ошибаться. Лучше таким образом назвать встречу.

– После пропущенной шайбы вы быстро сократили отставание. Благодаря чему удалось вернуться в игру?
– Мы бились до конца. Несмотря на пропущенный гол в пустые ворота, ребята выходили на лёд с агрессивным настроем. Возможно, это помогло нам сократить отставание. В принципе, при удачном стечении обстоятельств могли сравнять счёт в концовке.

– Обе шайбы были заброшены с пятака. Вы на этом делали акцент?
– Наверное, все команды уделяют особое внимание пятаку. Это та зона, откуда забивается наибольшее количество голов. Но раз на раз не приходится. Сегодня мы забросили две шайбы с пятака, но не реализовали другие моменты, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

