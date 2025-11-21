Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 21 ноября 2025 года

Сегодня, 21 ноября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 21 ноября 2025 года:

«Звезда» – «Челмет» — 2:5;

ХК «Норильск» – ЦСК ВВС — 3:5;

«Омские Крылья» – «Молот» — 4:0;

«Зауралье» – «Торос» — 1:3;

«Рубин» – «Ижсталь» — 2:7;

«Химик» – «Горняк-УГМК» — 4:5 ОТ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 42 очка в 26 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 41 очком после 26 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (38 очков в 25 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.