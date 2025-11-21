Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 21 ноября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 21 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 ноября, состоялись 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 21 ноября 2025 года:

«Красноярские Рыси» – «Авто» — 2:6;
«Чайка» – «Кузнецкие Медведи» — 6:3;
«Ирбис» – «Омские Ястребы» — 3:1;
«Локо-76» – «Ладья» — 1:0;
«СКА-1946» – «Динамо-Шинник» — 1:2;
«Красная Машина-Юниор» – МХК «Динамо» СПб — 0:6;
ХК «Капитан» – «Амурские Тигры» — 2:5;
«АКМ Новомосковск» – «Тюменский Легион» — 1:3;
«АКМ-Юниор» – «Сахалинские Акулы» — 1:3;
МХК «Атлант» – «Тайфун» — 0:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 23 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 39 очков после 26 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android