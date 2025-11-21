Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 21 ноября 2025 года

Сегодня, 21 ноября, состоялись 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 21 ноября 2025 года:

«Красноярские Рыси» – «Авто» — 2:6;

«Чайка» – «Кузнецкие Медведи» — 6:3;

«Ирбис» – «Омские Ястребы» — 3:1;

«Локо-76» – «Ладья» — 1:0;

«СКА-1946» – «Динамо-Шинник» — 1:2;

«Красная Машина-Юниор» – МХК «Динамо» СПб — 0:6;

ХК «Капитан» – «Амурские Тигры» — 2:5;

«АКМ Новомосковск» – «Тюменский Легион» — 1:3;

«АКМ-Юниор» – «Сахалинские Акулы» — 1:3;

МХК «Атлант» – «Тайфун» — 0:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 23 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 39 очков после 26 матчей.