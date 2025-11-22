Сергей Бобровский и Илья Сорокин делят лидерство по шат-аутам в сезоне-2025/2026 НХЛ

Российские вратари Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») являются лучшими в текущем сезоне-2025/2026 НХЛ по количеству «сухих» матчей. В активе обоих голкиперов по два шат-аута в 15 и в 14 сыгранных матчах соответственно.

Свои вторые шат-ауты в сезоне Бобровский и Сорокин оформили в ночь с 20 на 21 ноября мск. Сергей отстоял ворота «Флориды» в домашней игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:0), Илья помог «Айлендерс» добыть «сухую» выездную победу над «Детройт Ред Уингз» (5:0).

Также два шат-аута в активе сыгравшего семь матчей шведского голкипера «Миннесоты Уайлд» Йеспера Валльстедта. Ещё 19 вратарей оформили в текущем сезоне НХЛ по одной «сухой» игре, в том числе российские голкиперы Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Пётр Кочетков («Каролина Харрикейнз») и Сергей Мурашов («Питтсбург Пингвинз»).

Видео: Бобровский выступил с речью на праздновании чемпионства