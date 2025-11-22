Скидки
Капризов вышел на чистое первое место среди российских снайперов сезона НХЛ

Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел в единоличные лидеры гонки снайперов сезона-2025/2026 НХЛ среди российских игроков. В выездной игре регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз», которая проходит в эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания), Капризов отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 12-й в сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 03:57     0:2 Эрикссон Эк – 09:39 (pp)     0:3 Юханссон (Бродин, Фэйбер) – 11:42     0:4 Капризов (Миддлтон, Цуккарелло) – 21:09     0:5 Болди (Капризов) – 37:46    

Благодаря этому Кирилл опередил нападающего «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева, в активе которого 11 голов. В тройку лучших входит также 40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший в текущем сезоне НХЛ 10 шайб.

