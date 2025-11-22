Гол Кирилла Капризова заставил «Питтсбург» заменить вратаря Артура Шилова

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз», которая проходит в эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания). Российский форвард отличился на 22-й минуте, установив текущий счёт 4:0, после его гола «Пингвинз» произвели замену голкипера — вместо пропустившего четыре шайбы с 10 бросков латвийца Артура Шилова на лёд вышел российский вратарь Сергей Мурашов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Проезжая через пятачок перед воротами в ходе атаки «Уайлд», Капризов подставил клюшку под бросок защитника Джейкоба Миддлтона, переправив шайбу в верхний угол.