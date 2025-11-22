Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» разгромила «Питтсбург» со счётом 5:0. У Капризова — гол + пас

«Миннесота» разгромила «Питтсбург» со счётом 5:0. У Капризова — гол + пас
Комментарии

На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости одержали разгромную сухую победу со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 03:57     0:2 Эрикссон Эк – 09:39 (pp)     0:3 Юханссон (Бродин, Фэйбер) – 11:42     0:4 Капризов (Миддлтон, Цуккарелло) – 21:09     0:5 Болди (Капризов) – 37:46    

В составе победителе заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Мэтт Болди, оформивший дубль, а также Йоэль Эрикссон Эк, Маркус Юханссон и российский нападающий Кирилл Капризов, в активе которого ещё результативный пас.

«Миннесота» после сегодняшней победы вышла на пятое место Запада с 26 очками. «Питтсбург» с 24 баллами идёт шестым на Востоке.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Какой бросок Капризова в овертайме! Кирилл закончил «русский» матч в НХЛ
Видео
Какой бросок Капризова в овертайме! Кирилл закончил «русский» матч в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android