«Миннесота» разгромила «Питтсбург» со счётом 5:0. У Капризова — гол + пас

На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости одержали разгромную сухую победу со счётом 5:0.

В составе победителе заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Мэтт Болди, оформивший дубль, а также Йоэль Эрикссон Эк, Маркус Юханссон и российский нападающий Кирилл Капризов, в активе которого ещё результативный пас.

«Миннесота» после сегодняшней победы вышла на пятое место Запада с 26 очками. «Питтсбург» с 24 баллами идёт шестым на Востоке.