«Миннесота» разгромила «Питтсбург» со счётом 5:0. У Капризова — гол + пас
На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости одержали разгромную сухую победу со счётом 5:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 03:57 0:2 Эрикссон Эк – 09:39 (pp) 0:3 Юханссон (Бродин, Фэйбер) – 11:42 0:4 Капризов (Миддлтон, Цуккарелло) – 21:09 0:5 Болди (Капризов) – 37:46
В составе победителе заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Мэтт Болди, оформивший дубль, а также Йоэль Эрикссон Эк, Маркус Юханссон и российский нападающий Кирилл Капризов, в активе которого ещё результативный пас.
«Миннесота» после сегодняшней победы вышла на пятое место Запада с 26 очками. «Питтсбург» с 24 баллами идёт шестым на Востоке.
